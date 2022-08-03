Турбо агент Дадли (мультсериал, 2014) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн

Добро пожаловать в удивительный город Петрополис, населенной одними животными. За безопасность местных жителей отвечает агентство Т.У.Р.Б.О, в котором работает ищейка с поразительным нюхом Пeс Дадли. Вместе с напарниками Киской и Кесвиком он противостоит злодейской организации О.С.К.А.Л.

