WinkДетямТурбо агент Дадли3-й сезон
Турбо агент Дадли (мультсериал, 2014) сезон 3 смотреть онлайн
2014, T.U.F.F. Puppy 8 серий
Мультсериалы6+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Добро пожаловать в удивительный город Петрополис, населенной одними животными. За безопасность местных жителей отвечает агентство Т.У.Р.Б.О, в котором работает ищейка с поразительным нюхом Пeс Дадли. Вместе с напарниками Киской и Кесвиком он противостоит злодейской организации О.С.К.А.Л.
СтранаСША
ЖанрМультсериалы
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.7 IMDb
- КБРежиссёр
Кен
Брюс
- ДМРежиссёр
Джон
Макинтайр
- ДТАктёр
Джерри
Трэйнор
- ГГАктриса
Грэй
Гриффин
- ДНАктёр
Даран
Норрис
- ДБАктёр
Джефф
Беннетт
- МВАктриса
Мэттью
В. Тейлор
- РПАктёр
Роб
Полсен
- ЛКАктриса
Лесли
Каррара
- ДХАктриса
Дженнифер
Хейл
- МУАктёр
Мик
Уингерт
- КААктёр
Карлос
Аласраки
- РДСценарист
Рэй
Де Лаурентис
- ДЛСценарист
Джоэнна
Льюис
- БХПродюсер
Бутч
Хартман
- АСАктриса дубляжа
Анна
Сырбу
- Актёр дубляжа
Андрей
Фединчик
- АПАктёр дубляжа
Александр
Погребняк
- ОЛАктёр дубляжа
Олег
Лепенец
- МЛАктриса дубляжа
Марина
Локтионова
- ГМКомпозитор
Гай
Мун