Турбо агент Дадли. Сезон 3. Серия 7
Wink
Детям
Турбо агент Дадли
3-й сезон
7-я серия

Турбо агент Дадли (мультсериал, 2014) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

2014, T.U.F.F. Puppy
Мультсериалы, Приключения6+

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О сериале

Добро пожаловать в удивительный город Петрополис, населенной одними животными. За безопасность местных жителей отвечает агентство Т.У.Р.Б.О, в котором работает ищейка с поразительным нюхом Пeс Дадли. Вместе с напарниками Киской и Кесвиком он противостоит злодейской организации О.С.К.А.Л.

Страна
Южная Корея, США
Жанр
Комедия, Семейный, Боевик, Приключения, Криминал, Мультсериалы
Качество
SD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Турбо агент Дадли»