Турбо агент Дадли. Сезон 3. Серия 6
Wink
Детям
Турбо агент Дадли
3-й сезон
6-я серия

Турбо агент Дадли (мультсериал, 2014) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

2014, T.U.F.F. Puppy
Мультсериалы6+

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Сюжет

Добро пожаловать в удивительный город Петрополис, населенной одними животными. За безопасность местных жителей отвечает агентство Т.У.Р.Б.О, в котором работает ищейка с поразительным нюхом Пeс Дадли. Вместе с напарниками Киской и Кесвиком он противостоит злодейской организации О.С.К.А.Л.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Турбо агент Дадли»