Турбо агент Дадли. Сезон 3. Серия 2
Wink
Детям
Турбо агент Дадли
3-й сезон
2-я серия

Турбо агент Дадли (мультсериал, 2014) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

2014, T.U.F.F. Puppy
Мультсериалы6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Добро пожаловать в удивительный город Петрополис, населенной одними животными. За безопасность местных жителей отвечает агентство Т.У.Р.Б.О, в котором работает ищейка с поразительным нюхом Пeс Дадли. Вместе с напарниками Киской и Кесвиком он противостоит злодейской организации О.С.К.А.Л.

Страна
США
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Турбо агент Дадли»