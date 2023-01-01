Цифровая броня (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Четыре запутанных дела о киберпреступниках, которые пользуются новыми технологиями, чтобы приносить вред окружающим. Документальный проект «Цифровая броня» — сериал о реальных опасностях, которые поджидают в интернете.



Теперь, чтобы стать жертвой мошенников, даже не обязательно встречаться с ними лицом к лицу. Достаточно просто принять неверное решение, поверить выгодному предложению на сайте и перевести деньги не на тот счет. Этот документальный сериал проливает свет на четыре случая, когда интернет становился инструментом для преступлений. Группа молодых людей создает сервис, торгующий фальшивыми путевками по удивительно низким ценам. Подставные онлайн-магазины, которые с виду не отличить от реальных, продают мусор под видом желаемых товаров. Преступники вымогают у доверчивых людей деньги при помощи голосов их родственников. А финалистка шоу «Пацанки» Анастасия Петрова становится жертвой кибербуллинга, когда ее внешность меняет тяжелая болезнь.



