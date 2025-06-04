WinkСериалыЦелую, Китти1-й сезон1-я серия
Целую, Китти (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2023, Целую, Китти. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама, Комедия18+
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О сериале
17-летняя Китти Сон полагает, что прекрасно разбирается в романтических отношениях, поэтому дает сверстникам советы о любви. Однажды она узнаёт, что её приняли в сеульскую школу, более известную как KISS. Столица Южной Кореи не слишком радужно встречает амбициозную и веселую Китти, которая хочет поскорее встретиться со своим парнем Тэ.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb