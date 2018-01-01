Целую, Китти. Сезон 1
Целую, Китти
1-й сезон

Целую, Китти (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

2023, Целую, Китти. Сезон 1 1 серия
Мелодрама, Комедия18+

О сериале

17-летняя Китти Сон полагает, что прекрасно разбирается в романтических отношениях, поэтому дает сверстникам советы о любви. Однажды она узнаёт, что её приняли в сеульскую школу, более известную как KISS. Столица Южной Кореи не слишком радужно встречает амбициозную и веселую Китти, которая хочет поскорее встретиться со своим парнем Тэ.

