Целую, Китти (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

17-летняя Китти Сон полагает, что прекрасно разбирается в романтических отношениях, поэтому дает сверстникам советы о любви. Однажды она узнаёт, что её приняли в сеульскую школу, более известную как KISS. Столица Южной Кореи не слишком радужно встречает амбициозную и веселую Китти, которая хочет поскорее встретиться со своим парнем Тэ.



Сериал Целую, Китти 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.