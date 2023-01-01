Целую, Китти (сериал, 2023) смотреть онлайн
2023, Целую, Китти 1 сезон
Мелодрама, Комедия18+
Этот сериал пока недоступен
О сериале
17-летняя Китти Сон полагает, что прекрасно разбирается в романтических отношениях, поэтому дает сверстникам советы о любви. Однажды она узнаёт, что её приняли в сеульскую школу, более известную как KISS. Столица Южной Кореи не слишком радужно встречает амбициозную и веселую Китти, которая хочет �поскорее встретиться со своим парнем Тэ.
Все сезоны сериала Целую, Китти смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.