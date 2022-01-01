Царята (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 0+3 мин
Царята
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 0+3 мин
Царята
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 0+3 мин
Царята
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 0+3 мин
Царята
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 0+3 мин
Царята
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 0+3 мин
Царята
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 0+3 мин
Царята
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 0+3 мин
Царята
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 0+3 мин
Царята
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 0+3 мин
Царята
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 0+3 мин
Царята
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 0+3 мин
Царята
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 0+3 мин
Царята
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 0+3 мин
Царята
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 0+3 мин
Царята
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 0+3 мин
Царята
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 0+3 мин
Царята
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 0+3 мин
Царята
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 0+3 мин
Царята
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 0+3 мин
Царята
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
- 0+3 мин
Царята
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
- 0+3 мин
Царята
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
- 0+3 мин
Царята
Сезон 1 Серия 23Бесплатно
- 0+3 мин
Царята
Сезон 1 Серия 24Бесплатно
- 0+3 мин
Царята
Сезон 1 Серия 25Бесплатно
- 0+3 мин
Царята
Сезон 1 Серия 26Бесплатно
О сериале
Новые похождения героев мультсериала «Жила-была царевна» — с динамичными и забавными сюжетами, рассказанными при помощи минималистичной анимации.
Царевне и ее брату Царевичу некогда скучать. Они всегда находят себе интересные занятия, пусть иногда ссорятся и задирают друг друга. Их игры превращают обычную комнату в самые разные волшебные миры: таинственные леса, подводные просторы, больницу для роботов и самый необычный музей на свете. Вот они раскрашивают нарисованный домик и не могут договориться о цветах. Вот отправляются на фотоохоту, вот высаживают морковку на грядке, а вот устраивают настоящее противостояние как в вестерне. Но в конце концов Царевна и Царевич всегда находят общий язык и дарят друг другу хорошее настроение.
Отправляйтесь в путешествие по бурной детской фантазии — мультсериал «Царята» смотреть онлайн можно на нашем сервисе Wink.
Сериал Царята 1 сезон 7 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.