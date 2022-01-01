Царята (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Царята. Сезон 1. Серия 7
2022, Царята. Сезон 1. Серия 7
Царята (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 7

Новые похождения героев мультсериала «Жила-была царевна» — с динамичными и забавными сюжетами, рассказанными при помощи минималистичной анимации.

Царевне и ее брату Царевичу некогда скучать. Они всегда находят себе интересные занятия, пусть иногда ссорятся и задирают друг друга. Их игры превращают обычную комнату в самые разные волшебные миры: таинственные леса, подводные просторы, больницу для роботов и самый необычный музей на свете. Вот они раскрашивают нарисованный домик и не могут договориться о цветах. Вот отправляются на фотоохоту, вот высаживают морковку на грядке, а вот устраивают настоящее противостояние как в вестерне. Но в конце концов Царевна и Царевич всегда находят общий язык и дарят друг другу хорошее настроение.

Россия
Мультсериалы
Full HD
2 мин / 00:02

8.4 КиноПоиск