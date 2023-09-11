Царята (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн бесплатно

Новые похождения героев мультсериала «Жила-была царевна» — с динамичными и забавными сюжетами, рассказанными при помощи минималистичной анимации.



Царевне и ее брату Царевичу некогда скучать. Они всегда находят себе интересные занятия, пусть иногда ссорятся и задирают друг друга. Их игры превращают обычную комнату в самые разные волшебные миры: таинственные леса, подводные просторы, больницу для роботов и самый необычный музей на свете. Вот они раскрашивают нарисованный домик и не могут договориться о цветах. Вот отправляются на фотоохоту, вот высаживают морковку на грядке, а вот устраивают настоящее противостояние как в вестерне. Но в конце концов Царевна и Царевич всегда находят общий язык и дарят друг другу хорошее настроение.



Отправляйтесь в путешествие по бурной детской фантазии — мультсериал «Царята» смотреть онлайн можно на нашем сервисе Wink.

