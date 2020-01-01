Троллетопия. Сезон 1. Серия 20
Wink
Детям
Троллетопия
1-й сезон
20-я серия

Троллетопия (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн

7.62020, Trolls: TrollsTopia
Мультсериалы6+

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Сюжет

Зажигательный музыкальный мультсериал о приключениях героев полнометражных мультфильмов DreamWorks Animation «Тролли» и «Тролли: Мировой тур». Розочка, Тихоня, Ручеeк, Шеф-повар и, конечно же, Цветан не дадут заскучать юным зрителям, ведь каждый день в компании ярких анимационных персонажей — это праздник, наполненный песнями и невероятными событиями.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

8.8 КиноПоиск
6.1 IMDb