Wink
Детям
Троллетопия
1-й сезон

Троллетопия (мультсериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

7.62020, Trolls: TrollsTopia 27 серий
Мультсериалы6+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Зажигательный музыкальный мультсериал о приключениях героев полнометражных мультфильмов DreamWorks Animation «Тролли» и «Тролли: Мировой тур». Розочка, Тихоня, Ручеeк, Шеф-повар и, конечно же, Цветан не дадут заскучать юным зрителям, ведь каждый день в компании ярких анимационных персонажей — это праздник, наполненный песнями и невероятными событиями.

Страна
США
Жанр
Мультсериалы

Рейтинг

8.8 КиноПоиск
6.1 IMDb