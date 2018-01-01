WinkДетямТроллетопия1-й сезон
Троллетопия (мультсериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
7.62020, Trolls: TrollsTopia 27 серий
Мультсериалы6+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Зажигательный музыкальный мультсериал о приключениях героев полнометражных мультфильмов DreamWorks Animation «Тролли» и «Тролли: Мировой тур». Розочка, Тихоня, Ручеeк, Шеф-повар и, конечно же, Цветан не дадут заскучать юным зрителям, ведь каждый день в компании ярких анимационных персонажей — это праздник, наполненный песнями и невероятными событиями.
СтранаСША
ЖанрМультсериалы
Рейтинг
8.8 КиноПоиск
6.1 IMDb