Троллетопия
Wink
Детям
Троллетопия

Троллетопия (мультсериал, 2020) смотреть онлайн

7.62020, Trolls: TrollsTopia 1 сезон
Мультсериалы6+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Зажигательный музыкальный мультсериал о приключениях героев полнометражных мультфильмов DreamWorks Animation «Тролли» и «Тролли: Мировой тур». Розочка, Тихоня, Ручеeк, Шеф-повар и, конечно же, Цветан не дадут заскучать юным зрителям, ведь каждый день в компании ярких анимационных персонажей — это праздник, наполненный песнями и невероятными событиями.

Все сезоны сериала Троллетопия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

8.8 КиноПоиск
6.1 IMDb