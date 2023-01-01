Три мушкетера (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 38 смотреть онлайн

Три мушкетера. Сезон 1. Серия 38
Три мушкетера
1-й сезон
38-я серия
8.72023, The 3 Musketeers
Мультсериалы, Комедия6+
О сериале

Новый взгляд на известных во всем мире героев — теперь это девушки, защищающие юного короля. Мультсериал «Три мушкетера» (2023) — красочная приключенческая сказка из Италии.

Четыре молодых, смелых и свободолюбивых девушки выполняют самую важную миссию во всей Франции. Они встали на защиту молодого монарха Людовика XIII и готовы пойти на многое, чтобы защитить страну от злодеев. Их имена знакомы каждому — Атос, Портос, Арамис, а также непревзойденная Д’Артаньян. Им предстоит раскрывать масштабные заговоры, встретиться со злодеями гораздо сильнее, чем они сами, и укрепить свою дружбу.

Наблюдать за их опасными, но увлекательными похождениями позволит «Три мушкетера» — мультфильм смотреть онлайн можно на Wink.

Страна
Италия
Жанр
Комедия, Приключения, Мультсериалы
Время
11 мин / 00:11

Рейтинг