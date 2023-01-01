Три мушкетера (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 33 смотреть онлайн

Новый взгляд на известных во всем мире героев — теперь это девушки, защищающие юного короля. Мультсериал «Три мушкетера» (2023) — красочная приключенческая сказка из Италии.



Четыре молодых, смелых и свободолюбивых девушки выполняют самую важную миссию во всей Франции. Они встали на защиту молодого монарха Людовика XIII и готовы пойти на многое, чтобы защитить страну от злодеев. Их имена знакомы каждому — Атос, Портос, Арамис, а также непревзойденная Д’Артаньян. Им предстоит раскрывать масштабные заговоры, встретиться со злодеями гораздо сильнее, чем они сами, и укрепить свою дружбу.



Наблюдать за их опасными, но увлекательными похождениями позволит «Три мушкетера»



