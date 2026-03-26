Спустя пять лет поле страшной аварии, чуть не лишившей ее возможности ходить, детская психолог знакомится с семьей, виновной в ее травме. Сериал «Тот самый день» — детективная мелодрама о прошлом, которое так сложно отпустить.



Алена работает инструктором в фитнес-клубе и готовится выйти замуж за коллегу по имени Костя. Вместе они едут в столицу на профессиональный конкурс, но на обратном пути Алену сбивает машина с наклейкой скорпиона. От полученной травмы она лишается способности ходить, а лечение может не принести результатов. В таком уязвимом состоянии Алену бросает Костя, уехав в Москву с любовницей. К счастью, подруга находит для Алены лучшего врача, который помогает ей встать на ноги. Проходит пять лет, Алена становится популярным детским психологом и начинает работать с обеспеченной семьей Кравцовых, сын которых страдает сразу он нескольких серьезных диагнозов. Но вот однажды ей попадается фотография с той самой машиной, которая когда-то сломала ей жизнь.



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