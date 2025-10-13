Top Dog Prospect 29 (сериал, 2025) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Хчоян vs Юринов
Top Dog Prospect 29
Спортивный18+

Top Dog Prospect 29 на Wink! Лучшая кулачная лига России продолжает искать самородки в огромной индустрии единоборств нашей страны. Формат турниров Prospect позволяет опытным бойцам оставаться активными, а молодым и голодным – показывать себя с лучшей стороны.
Кард возглавят два проверенных кулачника – Валерий Орел Особов спешит закрыть поражение от Гроссмейстера и сразится с Егором Фрольцовым. А в со-главном событии мы увидим главного ветерана TOP DOG, Валеру Заботина, которого ждет заруба с Вячеславом Стальное Сердце Стариковым.

Спортивный
16 мин / 00:16

