Top Dog Prospect 29 (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.52025, Абдулаев vs Егоров
Спортивный18+
О сериале
Top Dog Prospect 29 на Wink! Лучшая кулачная лига России продолжает искать самородки в огромной индустрии единоборств нашей страны. Формат турниров Prospect позволяет опытным бойцам оставаться активными, а молодым и голодным – показывать себя с лучшей стороны.
Кард возглавят два проверенных кулачника – Валерий Орел Особов спешит закрыть поражение от Гроссмейстера и сразится с Егором Фрольцовым. А в со-главном событии мы увидим главного ветерана TOP DOG, Валеру Заботина, которого ждет заруба с Вячеславом Стальное Сердце Стариковым.