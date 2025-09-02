WinkСериалыTop Dog Prospect 281-й сезонРамзиев vs Халидов
Top Dog Prospect 28 (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
9.12025, Рамзиев vs Халидов
Спортивный18+
Сезоны и серии
- 18+19 мин
Top Dog Prospect 28
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+18 мин
Top Dog Prospect 28
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+18 мин
Top Dog Prospect 28
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+18 мин
Top Dog Prospect 28
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+18 мин
Top Dog Prospect 28
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+18 мин
Top Dog Prospect 28
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+18 мин
Top Dog Prospect 28
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+21 мин
Top Dog Prospect 28
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+15 мин
Top Dog Prospect 28
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
О сериале
Смотрите на Wink Top Dog Prospect 28 от лучшей кулачной лиги страны! Жесткие нокауты стали нормой на Prospect, но каждый раз это незабываемые эмоции. Молодые и голодные получают шанс показать себя, а опытные и именитые дают огня в главных событиях. Здесь мы увидим реванш, о котором фанаты кулачки могли только мечтать: Данила Гатти Чижов возвращается в ринг и зарубится с большим именем, Ушу Мастером Андреем Ефимовым.