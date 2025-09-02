Ефимов vs Чижов
Top Dog Prospect 28
1-й сезон
Top Dog Prospect 28 (сериал, 2025) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Спортивный18+

Смотрите на Wink Top Dog Prospect 28 от лучшей кулачной лиги страны! Жесткие нокауты стали нормой на Prospect, но каждый раз это незабываемые эмоции. Молодые и голодные получают шанс показать себя, а опытные и именитые дают огня в главных событиях. Здесь мы увидим реванш, о котором фанаты кулачки могли только мечтать: Данила Гатти Чижов возвращается в ринг и зарубится с большим именем, Ушу Мастером Андреем Ефимовым.

Спортивный
Время
14 мин / 00:14

