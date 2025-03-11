Top Dog Prospect 24 (сериал, 2025) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

WinkСериалыTop Dog Prospect 241-й сезонКоролев vs Юринов
Top Dog Prospect 24 (сериал, 2025) сезон 1 серия 4
2025, Королев vs Юринов
Спортивный 18+
О сериале
Вспышка, искра, удар кулака: так зажигаются новые звезды на TOP DOG Prospect 24! Миру кулачки всегда нужны новые интересные бойцы, и формат турниров Prospect продолжает поставлять качественные кадры. Чемпионы, непобежденные претенденты и даже легенды – многие известные кулачники России сначала получали вызов на таких турнирах. Будьте первыми, кто узнает имена новых чемпионов!