Top Dog Prospect 24 (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Бычков vs Агларов
Top Dog Prospect 24
Бычков vs Агларов

2025, Бычков vs Агларов
Спортивный

1-й сезон

Вспышка, искра, удар кулака: так зажигаются новые звезды на TOP DOG Prospect 24! Миру кулачки всегда нужны новые интересные бойцы, и формат турниров Prospect продолжает поставлять качественные кадры. Чемпионы, непобежденные претенденты и даже легенды – многие известные кулачники России сначала получали вызов на таких турнирах. Будьте первыми, кто узнает имена новых чемпионов!

Спортивный
11 мин

