Коваль vs Геворгян
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Top Dog Prospect 22
1-й сезон
Коваль vs Геворгян

Top Dog Prospect 22 (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

8.22024, Коваль vs Геворгян
Спорт18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Стальные кулаки не спрятать в перчатки! В Top Dog Prospect сражаются в 4-унцовых перчатках, но это не значит, что там нет жесточайших нокаутов! Чтобы не пропустить яркий взрыв новых звезд российской индустрии кулачных боев - смотрите Top Dog Prospect 22!

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