Заботин vs Погодин
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Top Dog Prospect 17
1-й сезон
Заботин vs Погодин

Top Dog Prospect 17 (сериал, 2024) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

9.02024, Заботин vs Погодин
Спорт18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Описание - Не пропустите мощное событие Top Dog Prospect 17, наполненное конкурентными боями и непредсказуемыми исходами! В главном бою вечера встретились настоящие легенды кулачки – Валерий Заботин и Денис Погодин. Суровые кулачники бились до последней капли крови.

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