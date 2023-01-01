Top Dog Prospect 14 (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В главном бою вечера Top Dog Prospect 14 ветеран лиги, имеющий в активе 8 боев на голых кулаках, Рустам «Астероид» Мухитдинов провёл поединок против участника турниров RCC HARD Дмитрия «Айболита» Сабирова.



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