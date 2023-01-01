Бурханиддинов vs Захаров
Wink
Сериалы
Top Dog Prospect 14
1-й сезон
Бурханиддинов vs Захаров

Top Dog Prospect 14 (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.52023, Бурханиддинов vs Захаров
Спорт18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В главном бою вечера Top Dog Prospect 14 ветеран лиги, имеющий в активе 8 боев на голых кулаках, Рустам «Астероид» Мухитдинов провёл поединок против участника турниров RCC HARD Дмитрия «Айболита» Сабирова.

Сериал Бурханиддинов vs Захаров 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Жанры
Спорт

Рейтинг