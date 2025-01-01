Top Dog 39 (сериал, 2025) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Нас ждет настоящий праздник кулачных боев в лице турнира TOP DOG 39. В главном событии встретятся претенденты на перстень в легком весе, Евгений Шиша Шишков и Иван Мастак Нушкин. Было много слов, много шансов разобраться, но кто же лучший здесь и сейчас? Не пропустите мощный кард лиги Регбиста.

