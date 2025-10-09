Саркисян vs Михель
Wink
Сериалы
Top Dog 39
1-й сезон
Саркисян vs Михель

Top Dog 39 (сериал, 2025) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

9.22025, Саркисян vs Михель
Спортивный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Нас ждет настоящий праздник кулачных боев в лице турнира TOP DOG 39. В главном событии встретятся претенденты на перстень в легком весе, Евгений Шиша Шишков и Иван Мастак Нушкин. Было много слов, много шансов разобраться, но кто же лучший здесь и сейчас? Не пропустите мощный кард лиги Регбиста.

Жанр
Спортивный
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг