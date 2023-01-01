Бармин vs Шевяков
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Top Dog 24
1-й сезон
Бармин vs Шевяков

Top Dog 24 (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

9.02023, Бармин vs Шевяков
Спорт, Спорт18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Бойцы полны решимости и будут биться за лучшее место в рейтинге, статус главного претендента на перстень и овации зрителей. В главном событии вечера эпатажный полутяжеловес Игорь «Имеля» Ионов встретился с бойцом из другой организации Игорем «Гарри» Барабановым.

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Жанр
Спорт
Время
15 мин / 00:15

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