Только молоко и фрукты! Вкусный и полезный десерт без желатина и выпечки за 5 минут
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Здорово и быстро
1-й сезон
Только молоко и фрукты! Вкусный и полезный десерт без желатина и выпечки за 5 минут

Здорово и быстро (сериал, 2022) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн бесплатно

8.02022, Только молоко и фрукты! Вкусный и полезный десерт без желатина и выпечки за 5 минут
Блог, Кулинария18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Привет! Я - Александр, и я являюсь настоящим энтузиастом кулинарии. Я обожаю готовить и экспериментировать на кухне, приготавливая самые разнообразные блюда - от простых и быстрых рецептов до веганских, мясных и бюджетных вариантов.
Мне всегда интересно тестировать различные рецепты, и если мне удается достичь идеального баланса вкусов, я с удовольствием делюсь ими с другими.
Я также увлекаюсь приготовлением веганских блюд и убежден, что они не только вкусны, но и полезны для здоровья.
Но, конечно же, мне также нравится приготовление мясных блюд, особенно в тех случаях, когда можно использовать свежие и качественные продукты. Видеоблог «Здорово и быстро» можно смотреть в хорошем качестве на видеосервисе Wink.

Сериал Только молоко и фрукты! Вкусный и полезный десерт без желатина и выпечки за 5 минут 1 сезон 17 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Блог, Кулинария
Время
15 мин / 00:15

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