Токсичный роман (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Женщина вступает в, казалось бы, идеальные отношения, но вскоре понимает, что ее избранник — коварный манипулятор. Мелодрама «Токсичный роман» — сериал о том, как разрушаются иллюзии.



Елена рисует иллюстрации для детских книжек, у нее есть квартира, верные друзья и добрая мама. Но ей сильно не достает второй половинки. Решив узнать, что же ее ждет в личной жизни, Елена идет к тарологу. Согласно предсказанию, возлюбленного она должна встретить в путешествии. И действительно — вскоре на экскурсии Елена знакомится с неотразимым Георгием. Поначалу их отношения кажутся сказочными, но затем на поверхность всплывают манипуляции, обесценивание и вечное недовольство Георгия, который, к тому же, изменяет Елене. Теперь ей придется всеми силами вырываться из этого кошмара, а еще взять под опеку дочерей подруги.



