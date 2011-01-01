Тоботы (мультсериал, 2011) сезон 4 серия 20 смотреть онлайн
9.02011, Tobot
Мультсериалы, Приключения6+
Этот сериал пока недоступен
- 6+22 мин
Тоботы
Сезон 4 Серия 1
- 6+23 мин
Тоботы
Сезон 4 Серия 2
- 6+23 мин
Тоботы
Се�зон 4 Серия 3
- 6+23 мин
Тоботы
Сезон 4 Серия 4
- 6+22 мин
Тоботы
Сезон 4 Серия 5
- 6+22 мин
Тоботы
Сезон 4 Серия 6
- 6+23 мин
Тоботы
Сезон 4 Серия 7
- 6+23 мин
Тоботы
Сезон 4 Серия 8
- 6+22 мин
Тоботы
Сезон 4 Серия 9
- 6+23 мин
Тоботы
Сезон 4 Серия 10
- 6+23 мин
Тоботы
Сезон 4 Серия 11
- 6+23 мин
Тоботы
Сезон 4 Серия 12
- 6+22 мин
Тоботы
Сезон 4 Серия 13
- 6+23 мин
Тоботы
Сезон 4 Серия 14
- 6+22 мин
Тоботы
Сезон 4 Серия 15
- 6+23 мин
Тоботы
Сезон 4 Серия 16
- 6+23 мин
Тоботы
Сезон 4 Серия 17
- 6+23 мин
Тоботы
Сезон 4 Серия 18
- 6+23 мин
Тоботы
Сезон 4 Серия 19
- 6+23 мин
Тоботы
Сезон 4 Серия 20
- 6+23 мин
Тоботы
Сезон 4 Серия 21
- 6+21 мин
Тоботы
Сезон 4 Серия 22
Сюжет
У братьев-близнецов Райна и Кори было обычное детство. Они ходили в третий класс, гуляли с друзьями после школы и помогали своему отцу чинить машины в гараже. Но однажды ребята узнают, что их отец — не простой механик. Пока его сыновья были в школе, он создавал и модернизировал роботов, которые могли трансформироваться и обладали различными гаджетами. После того как тайна раскрылась, отец доверил Райну и Кори управлять двумя самыми мощными роботами Тоботами. Это оказалось как раз кстати, так как на улицах Дейд-Сити появилось слишком много злодеев, которым нужно дать отпор.
Сериал Тоботы 4 сезон 20 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыФантастика, Приключения, Мультсериалы
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ЛДРежиссёр
Ли
Даль
- КДРежиссёр
Ко
Дон-у
- ВШАктёр
Валин
Шиней
- ДЭАктёр
Джефф
Эванс Тодд
- ОКАктёр
Октавиан
Кол
- КЭАктриса
Кэрол
Энн-Дэй
- ПДАктёр
Пол
Добсон
- МХАктёр
Мэтт
Хилл
- ЧМАктриса
Челси
Миллер
- РРАктриса
Рона
Риз
- РРАктёр
Роджер
Родс
- МСАктёр
Марко
Сориано
- ЛДПродюсер
Ли
Даль
- ТМАктриса дубляжа
Татьяна
Манетина
- МФАктёр дубляжа
Михаил
Федосеев
- СЧАктриса дубляжа
Светлана
Чистохина
- МКАктриса дубляжа
Маргарита
Корш
- СЧАктёр дубляжа
Станислав
Черсков