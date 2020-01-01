Виноград
Wink
Детям
Тоби МакФлай
1-й сезон
Виноград
6.12020, Toby McFly
Мультсериалы0+
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Тоби МакФлай (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Тоби Макфлай - собака-пилот, которая любит летать на своем маленьком самолете и показывать нам прекрасный мир сверху. Всё выглядит иначе там, наверху! Всё кажется таким маленьким! Затем Тоби приземляет свой самолет и внимательно изучает то, что видел с высоты. Мультфильм учит детей перспективам зрения, развивает мышление и наблюдательные навыки.

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