WinkДетямТоби МакФлай1-й сезонВиноград
6.12020, Toby McFly
Мультсериалы0+
Серия в подписке «Wink Дети»
Тоби МакФлай (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 0+3 мин
Тоби МакФлай
Сезон 1 Серия 1
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Тоби МакФлай
Сезон 1 Серия 2
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Тоби МакФлай
Сезон 1 Серия 3
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Тоби МакФлай
Сезон 1 Серия 4
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Тоби МакФлай
Сезон 1 Серия 5
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Тоби МакФлай
Сезон 1 Серия 6
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Тоби МакФлай
Сезон 1 Серия 7
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Тоби МакФлай
Сезон 1 Серия 8
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Тоби МакФлай
Сезон 1 Серия 9
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Тоби МакФлай
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
Тоби Макфлай - собака-пилот, которая любит летать на своем маленьком самолете и показывать нам прекрасный мир сверху. Всё выглядит иначе там, наверху! Всё кажется таким маленьким! Затем Тоби приземляет свой самолет и внимательно изучает то, что видел с высоты. Мультфильм учит детей перспективам зрения, развивает мышление и наблюдательные навыки.
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