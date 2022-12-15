Тоби МакФлай (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Тоби Макфлай - собака-пилот, которая любит летать на своем маленьком самолете и показывать нам прекрасный мир сверху. Всё выглядит иначе там, наверху! Всё кажется таким маленьким! Затем Тоби приземляет свой самолет и внимательно изучает то, что видел с высоты. Мультфильм учит детей перспективам зрения, развивает мышление и наблюдательные навыки.



