Титаник (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2012, Titanic
Документальные, Драмы12+
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Сюжет
Проект «Титаник» представляет собой версию трагических событий, которые имели место в северной Атлантике в 1912 году. Катастрофа Титаника самое известное и масштабное кораблекрушение в истории мореплавания. Корабль отправился в свое первое и последнее плавание из английского Саутгемптона в Нью-Йорк.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыДрамы, Документальные
Рейтинг
6.7 КиноП�оиск
6.0 IMDb
- ДДРежиссёр
Джон
Джонс
- Актёр
Питер
МакДо�нальд
- СУАктёр
Стивен
Уоддингтон
- ГБАктёр
Глен
Блэкхолл
- РБАктриса
Рут
Брэдли
- ДМАктриса
Джорджия
МакКатчен
- АМАктёр
Антонио
Магро
- Актриса
Пердита
Викс
- СКАктёр
Стивен
Кэмпбелл Мур
- ДКАктриса
Дженна
Коулман
- ЛРАктёр
Лайнас
Роуч
- ДФСценарист
Джулиан
Феллоуз
- ТЛХудожник
Тибор
Лазар
- РХХудожник
Роб
Харрис
- СШМонтажёр
Сьюзэн
Шиптон
- АСОператор
Адам
Сушицки