Wink
Сериалы
Титаник
1-й сезон
2-я серия

Титаник (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2012, Titanic
Документальные, Драмы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Проект «Титаник» представляет собой версию трагических событий, которые имели место в северной Атлантике в 1912 году. Катастрофа Титаника самое известное и масштабное кораблекрушение в истории мореплавания. Корабль отправился в свое первое и последнее плавание из английского Саутгемптона в Нью-Йорк.

Сериал Титаник 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы, Документальные

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.0 IMDb