Титаник (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн
2012, Titanic 4 серии
Документальный, Драма12+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Проект «Титаник» представляет собой версию трагических событий, которые имели место в северной Атлантике в 1912 году. Катастрофа Титаника самое известное и масштабное кораблекрушение в истории мореплавания. Корабль отправился в свое первое и последнее плавание из английского Саутгемптона в Нью-Йорк.
ЖанрДрама, Документальный
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ДДРежиссёр
Джон
Джонс
- Актёр
Питер
МакДональд
- СУАктёр
Стивен
Уоддингтон
- ГБАктёр
Глен
Блэкхолл
- РБАктриса
Рут
Брэдли
- ДМАктриса
Джорджия
МакКатчен
- АМАктёр
Антонио
Магро
- Актриса
Пердита
Викс
- СКАктёр
Стивен
Кэмпбелл Мур
- ДКАктриса
Дженна
Коулман
- ЛРАктёр
Лайнас
Роуч
- ДФСценарист
Джулиан
Феллоуз
- ТЛХудожник
Тибор
Лазар
- РХХудожник
Роб
Харрис
- СШМонтажёр
Сьюзэн
Шиптон
- АСОператор
Адам
Сушицки