Wink
Детям
Титаник
1-й сезон

Титаник (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

2012, Titanic 4 серии
Документальный, Драма12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Проект «Титаник» представляет собой версию трагических событий, которые имели место в северной Атлантике в 1912 году. Катастрофа Титаника самое известное и масштабное кораблекрушение в истории мореплавания. Корабль отправился в свое первое и последнее плавание из английского Саутгемптона в Нью-Йорк.

Жанр
Драма, Документальный

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.0 IMDb