Титаник (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

Проект «Титаник» представляет собой версию трагических событий, которые имели место в северной Атлантике в 1912 году. Катастрофа Титаника самое известное и масштабное кораблекрушение в истории мореплавания. Корабль отправился в свое первое и последнее плавание из английского Саутгемптона в Нью-Йорк.

