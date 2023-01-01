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Титаник

Титаник (сериал, 2012) смотреть онлайн

2012, Титаник 1 сезон
Документальные, Драмы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Проект «Титаник» представляет собой версию трагических событий, которые имели место в северной Атлантике в 1912 году. Катастрофа Титаника самое известное и масштабное кораблекрушение в истории мореплавания. Корабль отправился в свое первое и последнее плавание из английского Саутгемптона в Нью-Йорк.

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Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.0 IMDb