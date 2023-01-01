Тикабо (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

Причудливые малыши под руководством доброго воспитателя изучают человеческий мир, знакомясь с удивительными вещами и явлениями. Развивающий трехмерный мультсериал для самых маленьких.



Каждый урок для малышей Тикабо — новое приключение и новые знания. Том-Том, Гуди, Мако, Кафе и Бамс в сопровождении самого лучшего на свете воспитателя по имени Ня приходят в гости к людям, учатся внимательно относиться к миру вокруг и собирают коллекцию интересных вещей: мягких, круглых и бумажных, связанных с единорогами и паровозами. Они всегда полны энтузиазма и готовы помочь и подсказать тем, кто не может выполнить очередное задание.



Присоединяйтесь к веселым друзьям и их воспитателю вместе с «Тикабо» — мультсериал 2023 смотреть онлайн можно на Wink.



