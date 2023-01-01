Тикабо. Раскраски (мультсериал, 2023) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Знакомые приключения малышей Тикабо заиграли новыми красками — наполните цветом сцены из сериала вместе с его героями. Воспитатель Ня и его подопечные каждый день отправляются в мир людей, чтобы пополнить свои коллекции удивительными вещами и знаниями. Но что, если на привычные истории взглянуть по-новому, обратив внимание, какие краски наполняют динамичные сцены из мультфильма? Как называются яркие цвета, благодаря которым малыши Тикабо стали такими веселыми? Насколько разнообразны вещи, с которыми они взаимодействуют? И где спрятался неочевидный серый оттенок, придающий всему глубину? Об этом вы узнаете, когда посмотрите «Тикабо. Раскраски»!



Сериал Шляпки 2 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.