Зеленое
Wink
Детям
Тикабо. Раскраски
2-й сезон
Зеленое
8.32023, Зеленое
Мультсериалы, Комедии0+

Тикабо. Раскраски (мультсериал, 2023) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

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1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Знакомые приключения малышей Тикабо заиграли новыми красками — наполните цветом сцены из сериала вместе с его героями. Воспитатель Ня и его подопечные каждый день отправляются в мир людей, чтобы пополнить свои коллекции удивительными вещами и знаниями. Но что, если на привычные истории взглянуть по-новому, обратив внимание, какие краски наполняют динамичные сцены из мультфильма? Как называются яркие цвета, благодаря которым малыши Тикабо стали такими веселыми? Насколько разнообразны вещи, с которыми они взаимодействуют? И где спрятался неочевидный серый оттенок, придающий всему глубину? Об этом вы узнаете, когда посмотрите «Тикабо. Раскраски»!

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мультсериалы

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