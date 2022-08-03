The Language of Business. Серия 6
Wink
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Бизнес и Путешествия
2-й сезон
6-я серия

Бизнес и Путешествия (сериал, 2015) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

7.12015, The Language of Business
Образовательные18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

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О сериале

Отшлифуйте свои навыки в сфере бизнеса, а также узнайте много полезной бизнес-лексики от успешных предпринимателей.

Страна
Великобритания
Жанр
Образовательные
Качество
SD
Время
13 мин / 00:13

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