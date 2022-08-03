Террор (сериал, 2018) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

Леденящая душу хоррор-антология, объединившая в себе истории, основанные на реальных событиях. Высокобюджетный сериал от исполнительного продюсера Ридли Скотта.



Первый сезон расскажет об экспедиции капитана Джона Франклина на кораблях «Террор» и «Эребус». В 1845 году они отправляются в тяжелое плавание, чтобы найти Северо-Западный проход в Тихий океан. Членам морских экипажей удается пережить зиму, но осенью оба судна оказываются в ледяной ловушке. Там, посреди айсбергов, начинают происходить жуткие события, которые заставят каждого участника этого похода столкнуться с ужасом лицом к лицу. Второй сезон поведает о японских мигрантах в США, живущих на острове Терминал в 1940-х годах. Там при странных обстоятельствах совершает самоубийство молодая женщина по имени Масаё. Среди обитателей острова распространяется суеверие, что из Японии с мигрантами прибыл злой дух. Местные убеждаются в этом все больше, когда загадочные смерти начинают повторяться.



Погрузиться в атмосферу ужасов и тайн и насладиться игрой британских актеров позволит «Террор» — сериал смотреть онлайн можно в подписке Amediateka на Wink.

