Террор (сериал, 2018) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

Террор. Сезон 2. Серия 9
Террор
2-й сезон
9-я серия
8.32018, The Terror
Ужасы, Драма18+
О сериале

Леденящая душу хоррор-антология, объединившая в себе истории, основанные на реальных событиях. Высокобюджетный сериал от исполнительного продюсера Ридли Скотта.

Первый сезон расскажет об экспедиции капитана Джона Франклина на кораблях «Террор» и «Эребус». В 1845 году они отправляются в тяжелое плавание, чтобы найти Северо-Западный проход в Тихий океан. Членам морских экипажей удается пережить зиму, но осенью оба судна оказываются в ледяной ловушке. Там, посреди айсбергов, начинают происходить жуткие события, которые заставят каждого участника этого похода столкнуться с ужасом лицом к лицу. Второй сезон поведает о японских мигрантах в США, живущих на острове Терминал в 1940-х годах. Там при странных обстоятельствах совершает самоубийство молодая женщина по имени Масаё. Среди обитателей острова распространяется суеверие, что из Японии с мигрантами прибыл злой дух. Местные убеждаются в этом все больше, когда загадочные смерти начинают повторяться.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма
Качество
Full HD
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.8 IMDb

