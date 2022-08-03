Террор (сериал, 2018) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн
- 18+50 мин
Террор
Сезон 2 Серия 1
- 18+42 мин
Террор
Сезон 2 Серия 2
- 18+42 мин
Террор
Сезон 2 Серия 3
- 18+42 мин
Террор
Сезон 2 Серия 4
- 18+42 мин
Террор
Сезон 2 Серия 5
- 18+42 мин
Террор
Сезон 2 Серия 6
- 18+42 мин
Террор
Сезон 2 Серия 7
- 18+41 мин
Террор
Сезон 2 Серия 8
- 18+39 мин
Террор
Сезон 2 Серия 9
- 18+46 мин
Террор
Сезон 2 Серия 10
О сериале
Леденящая душу хоррор-антология, объединившая в себе истории, основанные на реальных событиях. Высокобюджетный сериал от исполнительного продюсера Ридли Скотта.
Первый сезон расскажет об экспедиции капитана Джона Франклина на кораблях «Террор» и «Эребус». В 1845 году они отправляются в тяжелое плавание, чтобы найти Северо-Западный проход в Тихий океан. Членам морских экипажей удается пережить зиму, но осенью оба судна оказываются в ледяной ловушке. Там, посреди айсбергов, начинают происходить жуткие события, которые заставят каждого участника этого похода столкнуться с ужасом лицом к лицу. Второй сезон поведает о японских мигрантах в США, живущих на острове Терминал в 1940-х годах. Там при странных обстоятельствах совершает самоубийство молодая женщина по имени Масаё. Среди обитателей острова распространяется суеверие, что из Японии с мигрантами прибыл злой дух. Местные убеждаются в этом все больше, когда загадочные смерти начинают повторяться.
Погрузиться в атмосферу ужасов и тайн и насладиться игрой британских актеров позволит «Террор» — сериал смотреть онлайн можно в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Тим
Милантс
- ЭБРежиссёр
Эдвард
Бергер
- Режиссёр
Сергио
Мимица-Геззан
- МЛРежиссёр
Майкл
Леманн
- Актёр
Джаред
Харрис
- ДМАктёр
Дерек
Мио
- ТМАктёр
Тобайас
Мензис
- КСАктриса
Кики
Сукэдзанэ
- ПРАктёр
Пол
Рэди
- КРАктриса
Кристина
Родло
- АНАктёр
Адам
Нагаитис
- СУАктёр
Синго
Усами
- Актёр
Иэн
Харт
- НМАктриса
Наоко
Мори
- ДКСценарист
Дэйв
Кайганич
- ГКПродюсер
Гаймон
Кеседи
- ДКПродюсер
Дэйв
Кайганич
- АМПродюсер
Александра
Милчэн
- ДМХудожник
Джонатан
МакКинстри
- КНМонтажёр
Кристофер
Нельсон
- ДКОператор
Джон
Конрой
- БДОператор
Бэрри
Донлеви
- КБОператор
Коля
Брандт
- МККомпозитор
Марк
Корвен