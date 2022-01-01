Корги КОРЖИК (сериал, 2022) сезон 1 серия 393 смотреть онлайн бесплатно

ТЕПЕРЬ Я САМЫЙ КРУТОЙ ПЕС НА РАЙОНЕ!! (Корги Коржик) Говорящая собака
Блог, Животные

Привет всем! Меня зовут КОРЖИК, я королевский пес, который сбежал из Букингемского дворца и случайно оказался в России! Теперь я живу вместе со знаменитыми хаски Бандитом и Бубликом и рассказываю о своей жизни и приключениях на нашем веселом канале о собачьей жизни.
Здесь вы можете найти много интересного контента, связанного с миром собак: наши приключения в городе, прогулки в парках, общение с другими питомцами, тренировки, игры, домашних животных.
Наш канал придется по душе всем любителям собак и тем, кто уважает их как верных друзей человека.
Мы уверены, что наш канал станет вашим любимым местом для отдыха и развлечения в компании наших забавных и умных питомцев. Видеоблог «Корги КОРЖИК» можно смотреть в хорошем качестве на видеосервисе Wink.

Россия
Блог, Животные
9 мин / 00:09

