Теория большого взрыва (По версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2014) сезон 8 серия 21 смотреть онлайн

Теория большого взрыва. Сезон 8. Серия 21
Теория большого взрыва (По версии Кураж-Бамбей)
8-й сезон
21-я серия

9.62014, The Big Bang Theory
Комедия, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Культовый ситком про молодых ученых в быту. Леонард, Говард, Радж и Шелдон – молодые сотрудники Калифорнийского технологического института, одаренные в науке, но совсем не приспособленные к повседневной жизни. С появлением соседки-официантки Пенни им предстоит сделать много новых открытий.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
18 мин / 00:18

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Теория большого взрыва (По версии Кураж-Бамбей)»