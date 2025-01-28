Те, кто убивают: Пропавшие (сериал, 2019) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн

Талантливая женщина-профайлер помогает раскрывать жестокие преступления датской полиции. Мрачный детектив «Те, кто убивают» — сериал о беспощадности зла.



Луиза Бергштейн — одаренная психолог, специализирующаяся на профайлинге преступников. Она мечтает уйти из профессии, однако она раз за разом помогает полиции, погружаясь в непростые дела. Среди злодеев, с которыми Луизе приходится столкнуться — пара похитителей, охотящихся на женщин, серийные маньяки, орудующие в ее родном городе, а также загадочный убийца на острове Зеландия.



Луизе предстоит погрузиться в сознание преступников с по-настоящему пугающей мотивацией. Смотрите сериал «Те, кто убивают: Пропавшие» в подписке Amediateka на Wink.

