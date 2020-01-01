Тайный королевский инспектор (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Тайный королевский инспектор. Сезон 1. Серия 6
Тайный королевский инспектор
1-й сезон
6-я серия

9.12020, Amhaengeosa: joseonbimilsusadan
Детектив, Фэнтези18+

Историческая дорама о трио молодых людей, выводящих на чистую воду коррумпированных государственных чиновников и параллельно пытающихся разобраться в собственных непростых отношениях. Великий Чосон. Талантливый юноша Сон Игём занимает первое место на государственных экзаменах и устраивается на работу в Офис специальных советников. Несмотря на выдающиеся способности, у Игёма совсем нет жизненных амбиций. Молодой человек даже увлекается азартными играми, за что его понижают до тайного королевского инспектора. Новая должность предполагает слежку за государственными чиновниками и расследование их коррупционной деятельности. В этом ему помогает коллега, девушка Хон Таин, а также его слуга Пак Чхунсам. Однако сводный брат Игёма, Сон Ибом, ненавидит своего более успешного родственника. Ибом — сын рабыни, а отец не хочет признавать его своим законным наследником.

Страна
Южная Корея
Жанр
Фэнтези, Детектив
Время
58 мин / 00:58

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.3 IMDb