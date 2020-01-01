Тайный королевский инспектор (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Историческая дорама о трио молодых людей, выводящих на чистую воду коррумпированных государственных чиновников и параллельно пытающихся разобраться в собственных непростых отношениях. Великий Чосон. Талантливый юноша Сон Игём занимает первое место на государственных экзаменах и устраивается на работу в Офис специальных советников. Несмотря на выдающиеся способности, у Игёма совсем нет жизненных амбиций. Молодой человек даже увлекается азартными играми, за что его понижают до тайного королевского инспектора. Новая должность предполагает слежку за государственными чиновниками и расследование их коррупционной деятельности. В этом ему помогает коллега, девушка Хон Таин, а также его слуга Пак Чхунсам. Однако сводный брат Игёма, Сон Ибом, ненавидит своего более успешного родственника. Ибом — сын рабыни, а отец не хочет признавать его своим законным наследником.





