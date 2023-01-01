Тайные мечты Алисы (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Переводчица Алиса привыкла к красивому образу жизни — спать до обеда, ходить по ресторанам и одеваться в дорогие бренды. Однажды она с подругой отправляется в круиз по Волге. Во время очередной стоянки Алиса вышла на берег. Пройдя несколько метров и почувствовав, что земля уплывает из-под ног, она упала в какой-то прицеп, а дальше всё, как в тумане. Придя в себя в глухом селе, она обнаружила владельца прицепа Ивана, который отказывается везти ее в город — у него и так полно дел. Алиса вынужденно остается в деревне.



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