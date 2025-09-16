Тайны мозга (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Тайны мозга. Сезон 1. Серия 2
Тайны мозга
1-й сезон
2-я серия

2014, Тайны мозга. Сезон 1. Серия 2
Документальный12+

Зачем людям такой сложный мозг и как он нам достался? Действительно ли человек использует только 10% возможностей мозга и есть ли предел умственных способностей? Чем отличается мозг мужчины и женщины? Как рождаются чувства и можно ли их обнаружить с помощью технических средств? Ведущий проекта — известный ученый Александр Каплан — с помощью экспериментов и наглядных примеров даст ответы на самые популярные вопросы, касающиеся работы и устройства головного мозга. Основанный на беседах с учеными проект «Тайны мозга» поможет зрителю разобраться в возможностях мозга и границах его познания.

