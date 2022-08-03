Тайны миллиардера. Серия 4
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Тайны миллиардера (сериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.72015, The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst
Документальный, Биография18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Документальный фильм-расследование НВО, в центре которого миллиардер Роберт Дерст, обвиняемый в серии нераскрытых убийств. Фильм содержит эксклюзивное интервью Дерста - первое за последние 30 лет.

Страна
США
Жанр
Криминал, Документальный, Детектив, Биография
Качество
Full HD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тайны миллиардера»